全台確診人數已破3萬，未接種疫苗的孩童成了高風險群，而兒童施打莫德納疫苗，也引發家長不滿，甚至包括本土疫情升溫後引發的種種問題。資深媒體人羅友志表示，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中差不多把「這一類人」得罪光了，並請網友來猜是哪一類人？很多網友反應熱烈，不約而同都猜是媽媽，羅友志則對此表示，「全世界最不能得罪的人類」。

羅友志今(6日)在臉書貼文表示，有一類人陳時中差不多得罪光了。她常常會說，瓶蓋打不開、不敢開車，連看到鋼鐵人死掉都會哭，但是，當她變成另一種身分的時候，會強到連一代武俠宗師葉問都打不過她。你猜，她是誰？

有一位網友留言說，「當媽的人」。羅友志回應表示，「全世界最不能得罪的人類」。還有一位網友感慨表示，「看著排著若干長的隊伍，好多都是媽媽騎著摩托車載著孩子到戶外快篩站排隊快篩，我也是其中一個。這個母親節，我必須陪著孩子在家隔離，希望家人可以排得到政府牌藥局快篩組，希望疫情可以趕快過去，不要讓快篩陽性的民眾又塞爆醫院等著做PCR。這幾天病重等不到醫療資源的新聞，夠多夠難受了」。

網友也紛紛表示，「我的阿母」、「媽是也！」 、「 媽媽我！」、「為母則強的媽媽」、「希望這些為母則強的母親，年底能替孩子投下關鍵的一票來抗議政府施政的荒謬，不要被側翼網軍所洗腦」、「什麼人都惹得起、唯獨千萬不要惹小孩他『媽』」。