隨著母親節即將到來，桃園市伴手禮協會號召民間單位捐贈衛生福利部桃園醫院3千朵康乃馨，歡慶母親節並慰勞醫護人員在前線防疫作戰之辛勞，由桃園醫院院長徐永年代表受贈，桃園市長鄭文燦也前來與院內醫護分享溫暖與喜悅。

鄭文燦感謝桃園醫院全體同仁在防疫期間的付出，他說身兼媽媽與醫護的雙重身分實在不簡單，尤其近三年來的防疫生活，媽媽們辛苦了。提醒同仁有健康的身體才能保護自己、保護家人。桃園市政府也會做好媽媽們堅強的後盾。

在母親節前夕，徐永年代表桃園醫院接受外界捐贈康乃馨，並邀請院內醫護同仁一起感受溫馨氣息。徐永年感謝桃園市伴手禮協會、向記食品股份有限公司、維穀力企業社、蜜蜂阿虎、桃鱻味商行、益康食品股份有限公司、宏旺食品有限公司、澄豐食品商行、榮坊食品、郭祿食品、文成行、豆之家食品科技股份有限公司、思源傳播有限公司、桑葚緣觀光果園、桃園六和商圈／海諾手創生活館、香圓食品及誼豐生鮮行等17家民間單位一同響應。

桃園醫院社工劉庭妙發現疫情影響日常生活的3年來，許多職場女性在工作及家庭兩邊忙碌不已。院方透過拍攝短片紀錄醫院內職場媽媽們的工作日常。影片中桃園醫院檢驗科主任張百齡不捨地分享到同仁在疫情影響下不分日夜工作相當辛勞，女性同仁不僅在家中要扮演好女兒或母親的角色，回到醫院中更是嚴謹地為民眾健康把關。感控室主任林宜君也在影片中提到，要在家庭與職場達成平衡，工作上的標準還是要維持，家裡標準將視情況調整才能在兩者間達到一個平衡。林宜君笑著說，母親就像天使一樣再忙碌還是要常面帶笑容哦。

徐永年提醒大家，防疫期間也應做好勤洗手、戴口罩、保持良好衛生習慣。徐永年希望在這屬於母親的節日，不要吝嗇對身邊的媽媽們說句感謝祝福的話，也祝福大家母親節快樂。