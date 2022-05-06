這餐點對比照，你會買單嗎？1名網友日前到IKEA外帶1份5月新餐點「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，廣告照片中餐點不但佈滿盤子，蝦子蔬菜也都鮮豔飽滿，但該網友拿到實物後發現紙盒內僅有一坨飯，蝦子、蔬菜也不像照片中肥美，讓他懷疑人生；不過也有不少人認為僅是容器、擺盤方式不同，內用餐點不會差很多。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前到IKEA餐廳外帶1份5月推出的新餐點「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，他當時看廣告照片，該餐點的擺盤相當精緻，不但墨魚飯撲滿盤子，6顆蝦仁更是飽滿鮮豔，而他點完餐收到實物後卻傻眼了，因為紙盒內的食物與照片相差超多。

網友到IKEA外帶1份新餐點「鮮蝦墨魚飯佐野菇白醬」，廣告照片中餐點不但佈滿盤子，蝦子、蔬菜也都鮮豔飽滿，但他拿到實物後發現差很多。（翻攝自臉書「爆料公社」）

不過也有網友說內用的餐點比較沒有差別，「他們重量都是符合的，擺盤就......我就想起高中西餐老師說的話....擺盤是很重要的」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友曝光當時收到的照片，照片中的蝦仁雖也有6顆，但相當迷你，花椰菜也不像照片中的飽滿，整份餐點「縮在」餐盒中，他當下問店員「這樣220？」對方竟回說照片中的餐點「飯是鋪平的」，他事後發文說「雖說圖片僅供參考，菜也都有給，但那個飯量，跟蝦的大小令我懷疑人生」。

其他網友紛紛留言「完全無法接受欸...不然也把碗換小一點至少視覺上不會那麼難過」、「現在知道擺盤和挑選容器的重要性了」、「拿小盤子裝，妳會發現妳會訝異」、「IKEA餐廳給東西是看員工的」、「他們重量都是符合的，擺盤就......我就想起高中西餐老師說的話....擺盤是很重要的」。