南韓國家情報院（NIS）5日宣布正式加入北大西洋公約組織（NATO）的「卓越聯合網路防禦中心」，南韓也成為第一個加入該網路防禦中心的亞洲國家。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）今天報導，NIS表示，北約卓越聯合網路防禦中心（NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence，NATO CCDCOE）已接納其為貢獻參與者（contributing participant）。

位在愛沙尼亞（Estonia）首都塔林（Tallinn）的NATO CCDCOE成立於2008年5月，是一個網路知識中心（cyberknowledge hub），專注於網路安全領域的研究、訓練和演練。

NIS於2019年申請加入該中心，並努力為其做出貢獻。自2020年起，NIS已連續2年參加世界最大的「鎖盾」（Locked Shield）國際網路防禦實戰演練。

南韓加入後，NATO CCDCOE目前已有32個國家為正式成員，包括被歸類為贊助國（sponsoring nations）的北約27個成員國，以及5個非北約國家的貢獻參與者。

NIS表示：「網路威脅不僅對個人，且對不同國家以及跨國界帶來巨大損害，因此國際密切合作至關重要。」

NIS又說：「我們計劃派遣更多人員前往CCDCOE，並擴大聯合演習範圍，強化我們的網路防禦能力。」

儘管烏克蘭未獲北約接納，但因對抗俄羅斯侵略取得豐富網路作戰經驗，今年3月初成為CCDCOE的貢獻參與者。日本雖未加入CCDCOE，但去年（2021年）首次參加CCDCOE舉辦的年度「鎖盾」網路防禦演練（cyber defense exercise），包括技術攻防與決策演練。