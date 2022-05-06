受大陸疫情封城，鮮活果汁-KY（1256）工廠配合防疫停工，下游飲料店客戶的營運需求也大受影響，鮮活6日公告4月營收1.95億元，較去年同期大幅縮水52.2％。

鮮活主管表示，昆山廠配合當地政府防疫政策停工，工作天數明顯減少，加上大陸4月疫情嚴峻，政府對運輸進行嚴格管控，造成物流幾乎停滯，原料運輸調撥相對困難，公司4月營收明顯下滑。

累積鮮活今年前四月營收10.84億元，也較去年同期衰退22.6％。

展望後勢，鮮活表示目前昆山廠已經審核認定為無疫企業，自4月20日起依政府規定逐步組織復工復產，公司將持續密切注意疫情發展，並採取相關防疫應變措施，以確保員工安全與健康。至於，廣東與天津廠4月均維持正常營運。

雖短期疫情對消費市場造成衝擊，然穩住餐飲、零售等民生經濟，將會是疫情平緩後，首波復甦的主體。因此，鮮活將持續強化研發能力，隨著封控管制區解封放寬，營收表現將逐步回溫。