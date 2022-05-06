Facebook母公司Meta6日在台設立亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」，外貿協會亦宣布旗下台灣經貿網與Meta年度合作計畫，將合力建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，初探五～十年後，元宇宙貿易商品展示雛型。

貿協表示，未來概念館將協助台灣廠商運用元宇宙概念，尋找商機，提供供應商與買主全新的洽談體驗。

疫情重塑商業模式，貿協與Meta將力助台灣企業準備下一波數位轉型，不再只侷限於實體或線上2D模式，在升級強化的元宇宙場景中互動交流；台灣經貿網將在「台灣經貿網未來館」模擬未來元宇宙中商品展示的情境，參觀者（潛在買主）不但可以與優質的台灣中小企業直接交流，透過完成特定任務，還可獲得獨家或限定的紀念品。

貿協副秘書長李惠玲表示，疫情加速許多企業邁向數位轉型，面對元宇宙來勢洶洶，企業需快速應變。今年貿協台灣經貿網不僅與Meta合作，探詢未來商品展示的雛形，未來也將透過多元管道異業結盟，搭配既有展覽通路，強化升級台灣經貿網擔任數位貿易平台的功能，擴大企業外銷力道，加強台灣數位貿易實力。

台灣經貿網近年陸續導入多項數位內容AI生成與數位行銷新服務，幫助會員廠商度過疫情，今年除加強量身打造的顧問式一對一數位行銷輔導、站內外行銷資源導流及專屬優化電商經營外，更加入企業專屬Avatar-產品解說影音生成DIY、關鍵字廣告自操輔導等新服務，提供一站式解決方案，以協助我商輕鬆發展數位貿易。