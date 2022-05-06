北市一名單親媽媽2年前在租屋處因孩子外宿，跟房東暢快喝酒，不料醉後竟遭房東有性侵前科的李姓兒子，假借扶回住處偷走鑰匙，離開後再折回女方房內性侵。事後李男矢口否認犯罪，卻被監視器拍下他刻意更換電梯上下樓的動作，台北地檢署因此將他依趁機性交罪起訴。

李男2007年間，就曾因侵入住宅性侵單身女子，遭判刑9年定讞，2008年8月入獄服刑，直到2015年6月獲得假釋出獄，不料竟又再犯。2020年7月，被害人由女性友人陪同前往李父家中續約租房，之後留下與李姓父子一同喝酒聊天直到酒醉。

由於當天被害人孩子外宿，被害人於是被女性友人及李男扛著搭電梯送回樓上租屋處，不料李男卻趁機摸走被害人鑰匙，先不動聲色下樓離去，再折返潛入被害人屋內性侵。隔天被害人驚醒，不僅發現自己全裸，一旁床上還躺著著李男，憤而要求李父出面處理，李父卻避而不談，被害人於是報警提告。