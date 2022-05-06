一代性感女神邱淑貞和富商沈嘉偉婚後生下3個寶貝女兒，其中大女兒沈月（Ayla）繼承媽媽優良基因，越大越漂亮也讓她被譽為「最美星二代」；20歲的沈月從2月悄悄飛到韓國後，有和多位大牌偶像合影看出好交情，近期更被瘋傳要以英文名「Ayla」在當地出道，立刻引起大陸網友熱議，普遍卻不看好直言「還輸媽媽一大截」。

沈月近年積極經營個人社群，隨著年紀增長外貌也越來越有個人特色，更受到許多美妝保養品牌青睞，不時會分享商品代言照，無論是時尚感和妝容都常常讓人眼睛為之一亮，不讓女神媽媽邱淑貞漏氣；2月時沈月默默飛到韓國，在一連串發文才讓眾人發現。

近期沈月被瘋傳要以英文名「Ayla」在韓國出道，立刻引起大陸網友熱議，普遍卻不看好直言「還輸媽媽一大截」。(圖/ 摘自沈月IG)

抵韓後的沈月，不僅到首爾藝術中心追星觀賞郎朗音樂會，還和偶像天團Super Junior成員希澈享用下午茶，希澈是邱淑貞的鐵粉是眾所皆知的事情，沈月到韓國也很受希澈照顧，兩人交情好到希澈還穿上沈月的衣服、拿著包包拍照；不過，近日大陸網上瘋傳沈月要以英文名「Ayla」在韓出道，竟慘遭網友一面倒看衰。

原來不少網友認為沈月除了靠媽媽邱淑貞外，到韓國和希澈合照展現好交情，最近出席時尚活動時，更熱情和韓星EXO世勳、丁海寅等拍照，遭質疑是在攀交情，更有人認為沈月沒什麼個人特色或才藝，因此不看好她出道當藝人，無情直言「媽媽邱淑貞一個高標在那，她真的沒什麼特別的」、「除了邱淑貞給的美貌，不知道她還有贏其他人什麼」、「還差媽媽很大一截」、「只能跟她說加油啦」。