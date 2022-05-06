香港行政長官選舉唯一候選人李家超下午在灣仔會展中心舉辦造勢大會，他稱，香港回歸25年，一國兩制、港人治港，高度自治全面成功落實，以往的寶貴經驗要借鑒記取，亦有不少深層問題要解決，如果當選會帶給大家一個會做事、做成事的政府，並維護基本法及憲法確立的憲制秩序，守住法制的核心價值，維護廉潔高效的施政基石，讓香港可以大步向前，無後顧之憂。

李家超指出，過去40幾年，他跟著香港發展進程，由一位前朝官員，到今日參選特首，不同的經歷都影響他的人生。他分享學生時期曾遭搶劫，他首次有怒不敢言，無助的感受，致使他第一份工作選擇做警察，想保護市民及弱勢社區。

李家超說，他提出做事要以結果為目標，行事要符合程序，亦要達到結果，要帶給市民實踐型、執行型的政府，強化團隊精神，要求領導官員在問題初期介入，就工作定下指標，確保成果。施政不是單靠政府做事，他會凝聚社會力量，共同解決問題，而國際關係複雜，香港要把握機遇，不能等，要鞏固國際金融大都會的地位，發揮聯通國家及國際的優勢。展望未來五年，會與市民共建關愛共融，多元及充滿活力的香港，呼籲選委在投票日支持他。