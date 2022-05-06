俄羅斯獨立媒體週三證實，一名在戰地前線擔任醫護兵的年輕母親不幸喪命，當時她正在烏克蘭港城馬立波（Mariupol）協助救援，這是俄羅斯開戰至今折損的第一位女兵。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，27歲瓦倫蒂娜·加拉托娃(Valentina Galatova)是一個孩子的媽，2014年一場俄烏衝突，俄國佔據烏東三分之一的領土，加拉托娃與丈夫搬到親俄分子把持的頓內茨克（Donetsk）州，便在那落地生根。丈夫服役於頓內茨克人民共和國的武裝部隊，不幸的是，去年(2021)在一次區域衝突中喪生。

俄烏戰爭爆發之際，加拉托娃誓言加入作戰行列為丈夫報復，由於俄當局禁止女性參戰，她便改以擔任軍醫職務，當時駐守在烏克蘭東南部重要港口城市、也是戰爭死傷最為慘重的地方馬立波（Mariupol）。俄軍長達2個多月的圍困，毫無理由的狂轟猛炸，如今馬立波市容也已面目全非。加拉托娃享年27歲，從此長眠在老家西伯利亞，留下的8歲兒子目前已交由外婆扶養。

報導指出，克里姆林禁止國家41,000名女性軍人於前線服役，與烏克蘭相比，烏軍女兵比例佔15%，其中不少女性在沙場扮演至關重要的角色。

文章來源：Medic, 27, becomes the first female Russian soldier to be killed in Ukraine as she is fatally wounded by mortar strike in Mariupol
美情報揭俄重演同套劇本 除烏東2地「這裡」也難保
「車臣戰士」在醫院槍決俄國士兵 目擊者吐恐怖真相

#女兵 #軍醫 #馬立波 #俄烏戰爭 #俄烏衝突