俄羅斯獨立媒體週三證實，一名在戰地前線擔任醫護兵的年輕母親不幸喪命，當時她正在烏克蘭港城馬立波（Mariupol）協助救援，這是俄羅斯開戰至今折損的第一位女兵。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，27歲瓦倫蒂娜·加拉托娃(Valentina Galatova)是一個孩子的媽，2014年一場俄烏衝突，俄國佔據烏東三分之一的領土，加拉托娃與丈夫搬到親俄分子把持的頓內茨克（Donetsk）州，便在那落地生根。丈夫服役於頓內茨克人民共和國的武裝部隊，不幸的是，去年(2021)在一次區域衝突中喪生。

#Mariupol, 27year old Valentina Galatova, the mother of an 8year old boy and the widow of a battalion commander, died under mortar fire, she promised to avenge the death of her beloved and immediately, when the fighting began she went to the front. She was buried in her native pic.twitter.com/265j3np9VV — Press24x7 (@Press24Seven) May 4, 2022

俄烏戰爭爆發之際，加拉托娃誓言加入作戰行列為丈夫報復，由於俄當局禁止女性參戰，她便改以擔任軍醫職務，當時駐守在烏克蘭東南部重要港口城市、也是戰爭死傷最為慘重的地方馬立波（Mariupol）。俄軍長達2個多月的圍困，毫無理由的狂轟猛炸，如今馬立波市容也已面目全非。加拉托娃享年27歲，從此長眠在老家西伯利亞，留下的8歲兒子目前已交由外婆扶養。

報導指出，克里姆林禁止國家41,000名女性軍人於前線服役，與烏克蘭相比，烏軍女兵比例佔15%，其中不少女性在沙場扮演至關重要的角色。