國內疫情海嘯來襲，單日確診數已高達3萬多例。家用快篩試劑實名制上路後，各地湧現搶購潮，排隊亂象頻傳；指揮中心指揮官陳時中被問到是否會親自排隊去買快篩，他回應表示，「我已經有了，為什麼要去排隊？」有網友看了忍不住說，「拳頭硬了」。

媒體人朱凱翔今(6日)在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，記者：「快篩很多人在排隊買不到，請問部長有沒有考慮去排隊？」陳時中：「我已經有了，為什麼要去排隊？」該貼文一PO出，引來很多網友熱烈發言。

網友紛紛表示，「他一開口要多少就有多少，哪要排什麼隊啊」、「笑死，快篩廠根本就像他家開的，還需要排隊」、「何不食肉糜的既視感」、「官員先有，人民排隊，這哪是民主社會，分明是官主社會，人民只是官員的口中肉」、那官員怎麼獲得快篩，人民頭家就應比照辦理，為何還要傻傻去排隊？」、「唉，這就是官呀」、「拳頭硬了」。

也有網友認為，「簡單啊…你的拿給現場的人，然後去排隊體驗看看要買一個快篩排幾小時的感覺如何？要選台北市長的人姿態要放低一點…不要整天用鼻孔看人！」、「這麼囂張的回答，我已經有了，為什麼要去排隊。氣氣氣啊」