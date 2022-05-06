陸府建設每逢母親節「到府送禮」，已成為建商與住戶間最期待的年節活動。（陸府提供／盧金足台中傳真）

母親節將來臨，送禮給媽媽是子女孝親的年度盛事，台中市品牌建商除了逢年過節送禮給住戶賀節，母親節特別挑選好禮打動女性客層的心，以「暖」實力經營客戶關係，深耕忠誠度的粉絲團一步一腳印。

陸府建設每逢母親節「到府送禮」活動，已成為建商與住戶間最期待的年節活動，近兩年疫情期間未曾中斷，今年成立滿32周年的陸府建設，累積超過1000戶陸府家族，陸府同仁登門親送的母親節禮，盛載著對住戶們的滿心祝福，創造客戶高忠誠度的實績表現。

陸府住戶分享，住在陸府社區已經第19年，母親節送禮成為陸府與住戶之間的「一年一會」，住戶對「到府送禮」的慎重程度不亞於陸府同仁，每到4月份母親節來臨前，還主動詢問哪一天會送禮來家中，住戶特別空出時間在家等待，希望能與好久不見的陸府好友敘敘舊。

「很多住戶一住就是一、廿年，母親節禮品不能重複，還要與時俱進」，陸府表示，禮物跟上時代脈動與潮流，每年母親節禮品也是住戶充滿期待、驚喜的重要一環。

今年挑選的「國菊甘錵（音同花）」在日本有「喝的保養品」之稱，是日本女性養顏美容、恢復疲勞的保養聖品，富含多種維他命與胺基酸，不含酒精成份，適合媽媽們飲用。

而甘錵是由白米與米麴自然發酵而成，沒有人工添加物，與陸府建設所倡導的自然生態理念相當吻合，也祝願陸府家族的媽媽們永保青春美麗的寓意。

去年底公開的預售新案「陸府織森」客戶在今年收到第一份陸府親手送上的母親節禮，紛紛對陸府同仁們慎重送禮的心意感到又驚又喜，有客戶打趣分享，「住在陸府會上癮、一試成主顧」，不但回購率高，還會轉介紹親友一起成為陸府家族，如「植森」、「觀森」、「森山」社區都有親朋好友相揪同住案例，用貼心服務創造客戶高黏著度。

同樣長期耕耘住戶向心力的龍寶建設，每年舉辦園遊運動會，母親節為住戶準備不同於坊間的精緻蛋糕，讓家人相聚共享溫馨佳節氣氛，因應健康趨勢，今年選用無糖版「棗泥核桃棒蛋糕」，吃在嘴裡甜在心裡，祝福住戶健康平安。