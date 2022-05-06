美國聯準會Fed祭出最新貨幣政策，Fed主席鮑爾強調，「當前美國經濟足夠強勁，可以承受較為緊縮的貨幣政策，可望實現軟著陸（soft landing）」。央行臉書6日分享的【全球央行大小事搶鮮看】當中，央行小編異想說，「軟著陸是說像九天玄女一樣，800英尺~500英尺~100英尺~這樣降落嗎？」

小編覺得自己有點歪樓了，哈哈大笑。有央行臉友覺得，用流行話輕鬆看經濟新象，也是容易讓大家懂得其中艱深學問的方法。

央行臉書上的【全球央行大小事搶鮮看】，6日分析，通膨率居高不下，Fed、BoE紛紛升息抗通膨，可是經濟學家紛紛警告，「貨幣政策可不是萬靈丹！」

美國聯準會Fed在近日5月4日升息二碼，並擬自本年6月起實施量化緊縮（Quantitative Tightening, QT）；英格蘭銀行（Bank of England, BoE）也在隔日升息一碼，對抗居高不下的通膨，美、英接連升息是本周的全球金融市場大消息！

央行採取緊縮行動，在過往經驗並不是一件容易的事，央行臉書談到，「一不小心就可能讓經濟硬著陸（hard landing），帶來痛苦的高失業與急速的經濟萎縮。回顧2013年那一波緊縮，Fed僅暗示其可能縮減購債，即引發全球金融市場的縮減恐慌（taper tantrum）。基於上次的經驗，Fed更為謹慎地向投資者傳達未來可能採取的行動。此外，BoE總裁Andrew Bailey則坦承，BoE的利率政策在對抗通膨與避免經濟步入衰退之間，正面臨著極大的挑戰。

然而面對近期主要經濟體央行的升息行動，若干新興經濟體央行已伴隨升息，央行臉書舉例，像巴西央行於本年5月4日升息四碼，印度央行則升息40個bp。新興經濟體之所以須配合升息，可歸因於先進經濟體央行（尤其是Fed）近期的升息行動，已引發全球資本移動的溢回效應（spillbacks），導致新興市場經濟體匯價面臨龐大貶值壓力。

「國際間對資本自由移動與浮動匯率的思維，自全球金融危機以來已有很大改變」，央行臉書引用倫敦商學院（London Business School）教授Helene Rey，自2013年以來即一再指出的重點：大國貨幣政策的影響力，會透過跨國資本移動波及其他國家，造成全球金融循環（global financial cycle），嚴重影響新興市場經濟體的貨幣、信用情勢；一國即使採浮動匯率也無法獲得貨幣政策自主性，新興市場經濟體如欲獲得貨幣政策自主性，就須對資本移動加以管理。

此外，央行臉書亦提及，就連過去力主資本自由移動的IMF，近年態度亦大幅轉變，坦承過去誇大資本自由移動、浮動匯率制度的效益。今年3月21日，IMF發布「對資本移動自由化及管理的機構觀點」（Institutional View on the Liberalization and Management of Capital Flows）新指引，允許各會員國無須俟資本移動遽增（surge）成真，即可採取預防性措施，俾降低因突然資本外流而發生金融危機或嚴重衰退的風險。

針對此一發展，央行臉書指出，似呼應本年1月甫由IMF首席經濟學家升任第一副執行長的Gita Gopinath的看法：彈性匯率未必能保有貨幣政策自主性，以外匯干預與審慎政策因應外部衝擊，可讓貨幣政策聚焦於處理國內物價壓力。在若干新興與開發中經濟體，央行常因須回應外部衝擊而面臨艱難的政策選擇，當通膨預期難以制約，則貨幣政策喪失自主性；此時，外匯干預與資本管制可顯著改善政策抵換（policy tradeoffs）的難題，對於通膨預期制約不佳，以及對匯率與資本流量較為敏感的經濟體而言，更是如此！

另一方面，央行臉書引用《經濟學人》日前的警告，Fed升息如過猛，恐招致經濟衰退，須妥為拿捏；另提醒央行應多關注控制通膨的核心職責，即使面對來自各界對央行高期待的壓力，例如要求處理不均、房價、氣候變遷等各種社會議題，但貨幣政策可不是萬靈丹，如以利率處理這些議題，更是大而不當（too blunt）的工具。此外，主要經濟學家咸認，面對此波由供給面衝擊所推升的高通膨，Fed等央行的工具箱其實並沒有可直接使力的工具。