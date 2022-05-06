李姓外送員將住處改裝成溫室種大麻，去年3月間種活8棵，因發生火災，要搬去投靠胞姊家暫住，他用布袋包大麻植株、連同設備一併搬過去續種，大量繁殖涉嫌採葉製毒，警查獲一批大麻植株、枝條及葉子，均驗出二級毒品大麻成分。李男否認製毒，台中地院依違反《毒品危害防制條例》判刑5年2月，仍可上訴。

判決指出，李男在網路自學種植大麻，2020年9月間起透過通訊軟體找到大麻種子賣家，3次在高雄市以單價600元至1200元不等交易，他還大購五金設備將3樓住處改建成溫室，24小時以燈光照射，栽種出8棵大麻植株。

李男家去年5月間發生火災無法居住，要暫搬去胞姊家住，他的家當很特殊，用布袋包大麻植株，連同設備都搬去繼續種，他研究水耕插枝繁衍，還採收不少大麻葉，企圖自然風乾成可直接點燃施用的大麻成品。

李男的大麻葉尚未全乾，警方就循線在去年6月底搜索查獲，扣大麻植株8棵、枝條38條、1盒大麻葉及設備。

李男到案坦承種植大麻，但辯稱，為確保植株成長才剪葉，是要丟掉，並非風乾製成大麻毒品，他宣稱有價值的是大麻花，否認涉製造毒品未遂；在法院審理時，改口說，葉片風乾後要自己用。

台中地院法官認為，李男栽種大麻8棵，用來水耕插枝摘種的枝條多達38條，剪下收集葉片數量也不少，依製造第二級毒品未遂罪判處徒刑5年2月。