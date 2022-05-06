民國61年成立至今的國立國父紀念館，不僅典藏了臺北市民的共同記憶，傳承歷史與文化，這個屬於全民的時光盒子，更紀錄臺灣現代藝術文化的發展與人民生活點滴。國父紀念館為慶祝五十週年館慶，特別規劃系列活動，期能與民眾共同回顧半世紀來的美好回憶。5日國立國父紀念館舉行五十週年館慶活動啟動儀式，活動由7歲小禮兵（孫孫）操槍表演開場，接著由舞者帶來互動光舞-「光與影」，結合投影與肢體語彙帶出系列活動主題，最後由國父紀念館館長王蘭生在簡報尾聲揭幕國父紀念館第一次對外公開展出的國父墨寶《天下為公》，本展件為民國90年由陸匡文之子陸景武教授交由國父紀念館典藏，為國立國父紀念館中國父真跡珍貴動產典藏品。王蘭生同時與專為本次活動設計的漫遊國父紀念館APP互動，民眾可以下載APP後除了介紹國館古蹟的小故事外，經由AR「擴增實境」的技術可讓國父銅像站起來揮手並互動合影。
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