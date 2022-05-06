台灣乾拌麵市場競爭激烈，一直居於前三名的老媽拌麵，不僅去年第三季、今年第一季躍升電商平台龍頭地位，海外銷售更超過20個國家，去年底以「老媽家」品牌的冷凍食品上架更添業績新動能，疫情期間，香港風靡台灣味的麻辣鴨血，更一度引發限購爭議。

老媽家冷凍食品自去年12月正式上架以來，目前業績占比達兩成；預計今年第二季推出韓式料理新品五款，有望挹注老媽拌麵全年業績相比去年同期成長三成。

「老媽家」所推出韓式料理冷凍食品，包括「韓式炸雞」、「韓式炸醬麵」、「韓式炒冬粉」、「韓式部隊鍋」、「豆乳起司豚肉鍋」等五款料理，已在老媽拌麵官網、蝦皮、樂天等線上通路販售，在本土疫情接連單日確診者衝破3萬人次的嚴峻情況下，線上銷售相對增溫。

老媽拌麵自去年成立冷凍食品品牌「老媽家」，大幅擴大方便食品領域，尤其是冷凍食品首批新品鍋物包括胡椒豬肚雞煲、香辣沙鍋菜、冷凍水餃系列等在上架電商龍頭平台MOMO購物網後，迅速躍升至熱銷排行榜，首季已達百萬業績。