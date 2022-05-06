好天氣只到明天上半天，中央氣象局表示，明（7日）晚受華南水氣影響，全台各地降雨機率提高，且這波雨勢將持續下到下周一（9日），各地氣溫亦受降雨影響而下滑。下周二（10日）起水氣減少，氣溫明顯回暖，下周五（13日）又一波鋒面接近，各地降雨機率再度提高。

中央氣象局表示，明天台灣附近水氣增加，東半部迎風面地區雲量較多，整天不定時有短暫陣雨，西半部則為多雲到晴的天氣型態；中午過後西半部山區容易有局部對流性降雨，南部近山區的平地也會受到影響；晚上華南水氣逐漸東移，西半部地區降雨機率逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣型態。

溫度方面，今晚至明天清晨各地低溫約21到23度；北部、東半部地區白天高溫約27到29度，中南部地區預估30到32度之間，感受上溫暖微熱。

下周日、一受華南雲雨區東移影響，各地水氣偏多，都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢發生機率，氣溫也會因降雨而稍微下滑。

下周二到下周四天氣明顯回暖，水氣逐漸減少，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲的天氣型態，午後大台北地區及其他山區亦有局部短暫陣雨。

下周五又一波鋒面接近，各地降雨機率再度提高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。