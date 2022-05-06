韓國演藝圈盛事「第58屆百想藝術大賞」6日晚間登場，時隔2年開放觀眾入場，現場眾星雲集。已在典禮前出爐的人氣獎，由《衣袖紅鑲邊》李俊昊和《二十五，二十一》金泰梨以壓倒性票數拿下，2人今也盛裝到場領獎。

李俊昊上台後立刻獲得全場歡呼，可見他的超高人氣，他開心感謝「聽說很多粉絲都不分晝夜地投票，向我傳達了喜愛，我個人是第一次獲得這樣的獎項，我想對所有人表達感謝」，並表示「我想把這份榮譽獻給《衣袖紅鑲邊》和喜愛我的人。 以後我會成爲更帥氣的人、用更好的活動（不僅指作品）報答大家的好人。」

金泰梨則顯得相當緊張，笑曝從走紅地毯就開始心跳加速，還講到一半忘記感言內容，敲腦袋大喊「給我記起來」，粉絲們為了投票而打了一場戰爭，感謝所有投票的人」，提到《二十五，二十一》，她除了感謝大家的喜愛外，也想對角色「羅希度」致上謝意，最後再次感性說：「《二十五，二十一》對我來說就像寫下了成爲人生指標的文章，現在寫的是『更加相信別人』，我想相信這個人氣獎。」