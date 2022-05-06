黃瑄意外得知余秉諺偷吃崩潰不已。（三立提供）

黃瑄說生活上和先生分隔兩地，獨自帶小孩很辛苦。（三立提供）

三立緊跟元宇宙潮流推出角色NFT。（三立提供）

8檔台劇《一家團圓》最近藝人因疫情隔離後陸續歸隊，劇情也將隨之帶來一波高潮。黃瑄因一通意外撥出的電話得知老公余秉諺與許鈞鈞出軌真相，讓她對婚姻徹底失望。

現實生活中， 黃瑄表示在認識老公時，他也算風流的有為男人，有時也會看到他手機的調情訊息，但她會明確讓老公知道她的態度，「講清楚後，一次、兩次如果再發生同樣情形，我就會放生他。」黃瑄自己會與男性友人明確劃清界線，特別是工作上要避嫌，不要經常私下與男生聯繫。

黃瑄也笑說以前與劇中對手有親熱戲時，老公不太能接受，但還是選擇包容她的工作，這也算是老公對她的一種信任，因此她認為戀愛或婚姻信任是最基本的關鍵。

而劇中婚姻遭老公背叛，黃瑄說現在和老公分隔兩地生活，兩人一定要開誠布公沒有欺騙，只要有一次的欺騙，未來就容易會起疑心，兩人之間的裂縫就會越來越大，是很難修補的。

被問到分隔兩地會不會要老公每天電話報備，黃瑄表示認為電話報備或傳訊息都沒有用，因為無法看到對方周圍的人事物，自己本身也不習慣奪命連環CALL的方式，直呼：「沒有意義！」

黃瑄說夫妻分隔兩地帶小孩的時候最煎熬，最需要老公的時候但他卻不在身邊，因為工作時間不定時，有時拍攝到凌晨三點多，隔天要早起陪兒子去做些檢測，忙完之後又繼續去拍戲。最煎熬的是別人回家可是睡覺或看劇本，但她卻要帶小孩沒得休息，因為時間上卡死沒得休息，有時會擔心影響到工作上的專業表現。

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