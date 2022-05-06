母親節前夕，林口長庚醫院為替陪伴住院病童的媽媽打氣，特地結合中醫師、志工、產房舉辦母親節關懷活動。(院方提供)

母親節前夕，林口長庚醫院為替陪伴住院病童的媽媽打氣，特地結合中醫師、志工、產房舉辦母親節關懷活動。(院方提供)

母親節前夕，林口長庚醫院為替陪伴住院病童的媽媽打氣，特地結合中醫師、志工、產房舉辦母親節關懷活動。此外醫師也推線上講座，針對照顧家人的媽媽或妻子，比較容易遇到痠痛提供紓壓穴位，讓媽媽自行操作，平時就能減輕不適。

院方表示，每位孩子都是父母的心頭肉，孩子生病家長總是充滿擔心及焦慮，，在兒童血液腫瘤科病房，孩子平均住院天數長達1個月以上，疫情期間僅能有一位陪病家屬在旁照顧，孩子住院身邊陪伴的多以媽媽為主，媽媽照顧孩子在院期間的疼痛、不適，擔心孩子的身體狀況。常常會因焦慮、難入睡、淺眠易醒造成肩背或腰痠疼痛、頭痛等情形。

成人科別也有依樣問題，1名47歲太太因為先生中風住院照護，原本就有輕微失眠結果因為病房環境更難入睡，導致失眠加重，醒來疲累倦怠很嚴重，且因要翻身拍背照顧先生，自己也嚴重腰酸背痛。在醫院這些太太或媽媽往往因家人突發急病，煩惱飽受心理煎熬。

另名8歲的患者可可因疾病反覆入院化療，每次都是媽媽在身旁陪伴照顧，堅強的可可為不讓媽媽擔心也總是堅強的面對治療，母親節前夕可可很想親自感謝媽媽，林口長庚醫院大專志工特地為住院病童安排母親節手做活動，線上教導小朋友製作母親節花束，讓可可有機會親手製作禮物感謝媽媽平日照顧。

林口長庚醫院中醫婦科醫師郭順利、呂怡瑾以線上講座方式，針對照護家人的媽媽或太太，比較常會遇到的痠痛問題提供幾個紓壓的穴位，讓媽媽們可以自行操作，在平時就能減輕不適。

大陵、中渚、足臨泣和太衝穴，這是出自黃帝明堂經輯校的四經八穴，能治療「意恐懼、怒欲殺人、狂如新發、煩心、善笑不休、狂言不樂、太息、善悲、善驚、善搖頭、恐如人將捕之、大風默默不知所痛、嗜臥」等等症狀，其實由症狀描述可以看的出來主要就是情緒問題，以及全身痠痛、失眠等症狀。另外，耳朵上的耳神門、神經皮質下、下背點也可以改善這些症狀，若是發現自己因為外界壓力或是情緒起伏較大時，不妨試著按壓這幾個穴位緩解不舒服的感覺。

林口長庚醫院為讓媽媽感受到母親節的祝福之意，貼心的準備母康乃馨花束以及提供紓壓穴道按摩衛教單張，讓媽媽平時可按摩改善頭痛失眠及減緩焦慮的情緒。為了感謝平日辛勞的各位母親們，讓媽媽們可以照顧好自己及全家人健康。產科病房醫護團隊也特別致贈康乃馨送給當日生產的產婦，祝福母親節快樂。