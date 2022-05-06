中醫診所淪性侵地獄！高雄1間中醫診所某林姓中醫師被2女指控在治療床上指侵女子陰部，女子控訴該醫師會以鼠蹊部有穴位需疏通，在針灸時直接指侵女子，甚至脫褲爬上床欲直接性侵，其中1女出示針孔攝影機畫面佐證，法官認定犯下3個強制性交罪，判刑7年。

判決書指出，1名女子控訴在針灸過程先是遭林姓醫師要求脫衣，她當時一手被針灸沒有力氣阻擋，就遭對方摸親胸部，還被指侵，事後她離開診所傳訊給醫師「一直以來我都相信醫者父母心，直認為你是真心想要幫我治療受傷的右手，但沒想到你竟然利用了我的信任而來侵犯我」，稱該行為讓她身心受創。

而另一名女子也控訴該醫師先是稱鼠蹊部有個穴位須按開，接著就指侵她的陰部，之後她決定帶著針孔攝影機回到診所，果然錄到該醫師說「等一下會用嘴巴讓妳高潮」，並強吻她，試圖脫掉她的內褲，她稱看到醫師脫掉褲子爬上治療床說「幫妳疏通」，最後性侵得逞。

而該林姓醫師則在法庭上坦承有把女病患的褲子脫掉並撫摸陰部，但都有詢問對方意願，對方拒絕就沒有接下來動作，否認性侵行為；法院一審依3個強制性交罪判10年徒刑，法官認為他現仍經營診所，每月收入約20至30萬元，且已承諾賠償並與2女達成和解，因此改判7年徒刑。可上訴。