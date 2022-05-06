愛雅盼身體康復盡快重回崗位。（TVBS提供）

女星愛雅日前赴醫院做PCR檢測結果顯示陽性，確診新冠肺炎，《機智校園生活》的拍攝工作也因此暫停。目前正在居家隔離的她，5日晚間經過13天的休養終於轉為陰性，興奮喊「一條線了」！並為滿100集的《機智校園生活》錄製影片獻上祝福。

為了不讓粉絲朋友們擔心，愛雅親錄影片向粉絲們報平安。透過影片可看見愛雅氣色不錯，她表示自己快要痊癒了，希望粉絲朋友們不要擔心，尤其現處於隔離期間的她也十分渴望工作，希望可以趕快恢復健康，「謝謝粉絲朋友的支持，我愛你們，我會趕快回去你們一定要等我哦」。

《機智校園生活》將在6日晚間滿100集，愛雅也開心地分享心得：「我參與不少集數，很開心大家的支持，會繼續努力帶給大家更多更好的表演。」她也透露《機智》因為是on檔戲拍攝很緊湊，這一百集來有歡笑有淚水還有一些酸甜苦辣，都是為了呈現最好的作品給大家，所以自己非常享受這個感覺跟過程，期待可以趕快回劇組跟大家繼續努力。

近日她在劇中與渣男前男友狹路相逢，不僅正面對決外還痛罵渣男，讓人看得十分過癮，愛雅則笑說生命中幫朋友面對過渣男很多次，自己倒是分手後就沒有再見過面，如果遇到的話也會假裝沒看到後溜走。她談起有一次幫朋友擋渣男，還差點被呼巴掌，朋友覺得她挺身而出很帥，但其實愛雅心裡超害怕。