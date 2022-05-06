本土新冠肺炎疫情再起，國內再掀快篩試劑之亂。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今回應台北市議員侯漢廷時稱，「像我有了，我也不用去排」。國民黨主席朱立倫晚間感嘆，這個政府在疫情爆發以來總是不懂百姓的苦。

國民黨立委江啟臣也說，昨天接到學生確診隔離，發生發燒、胸悶又快斷炊陳情，但依防疫指引撥打1922和衛生局卻未得到協助，他只能設法協助處理，結果今天陳時中對隔離者求助無門者，竟傲慢回應「難以理解」、「大學生要自己照顧自己」。

江啟臣批評，從蔡總統的自立自強，到陳時中的自主應變，甚至今天還講出「大學生要自己照顧自己」，政府對於人民的痛苦視若無睹，把不斷暴增的確診數當成冰冷的數字，那還需要政府？

江啟臣說，當基層防疫人員不分晝夜奮鬥，甚至即使確診仍堅守崗位、分擔工作，中央面對攸關國人生命的事情，指揮官的態度竟是如此輕蔑，簡直就是「防疫部署不斷落後、幹話永遠不落人後」。

朱立倫說，「共存」是本來的期望，但無奈的現實是，蔡政府卻沒有共存的準備，而是「躺平」，無論蔡英文總統如何動怒，現實是快篩仍然「一劑難求」。

朱立倫更揶揄，一邊是排隊的人民必須承受慢半拍的供貨；一邊是指揮中心大開「綠色通道」，高端疫苗、福又達快篩，以及高登這幾家公司快速「免排隊」。