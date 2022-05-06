德國政府發言人表示，七大工業國集團（G7）成員國領袖將於5月8日，即是第二次世界大戰歐戰勝利紀念日當天，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）舉行視訊會議。

德國目前擔任G7輪值主席國。德國政府發言人霍夫曼（Christiane Hoffmann）今天告訴記者，總理蕭茲（Olaf Scholz）「將偕同他的G7夥伴們舉行今年年初以來第3次視訊會議」。

霍夫曼還提到5月8日是「標記第二次世界大戰在歐洲結束的歷史性日期」。

她說，會議「將涵蓋當前各項議題，特別是烏克蘭的局勢。烏克蘭總統澤倫斯基將與會並報告烏國目前的情勢」。

美國總統拜登（Joe Biden）4日指出，是否對俄羅斯實施更多制裁，他「持開放態度」，未來幾天將與G7盟友討論相關措施。

拜登在歐盟宣布禁止進口俄國石油的計劃和其他新的懲罰措施後不久表示：「我們對增添額外制裁一向持開放態度。」他告訴記者：「本週我將與G7成員討論我們將要做或不做什麼。」