台達電宣布，以換氣扇為主的室內空氣品質解決方案，今年已是連續第七年獲得美國國家環境保護局（EPA）能源之星年度合作夥伴，同時更連續第五年獲得能源之星最高榮譽的傑出永續獎。傑出永續獎是能源之星獎項的最高榮譽。

台達電表示，換氣扇能5度獲得傑出永續獎，顯示台達室內空氣品質解決方案獲得認同，台達電已有95款換氣扇通過能源之星認證，部分產品甚至超出能源之星認證標準337％，在 2021 年，台達電在全美提供的直流無刷馬達換氣扇，相較一般交流馬達產品，總計為客戶節省了超過3,800萬度電的能源，約相當於19,289噸的碳排放量。

台達電副總裁暨風扇暨熱傳導事業群總經理黃文喜表示，換氣扇是基於直流無刷馬達及交換式電源技術所開發，台達電持續設計出安靜和高能源效率的換氣扇系列產品，滿足消費者提升室內空氣品質的需求。台達電美洲區總經理黃彥文表示，很榮幸台達電換氣扇持續協助全美客戶節約能源，並再度獲得美國國家環境保護局能源之星大獎的殊榮。

台達電Breez全系列換氣扇皆採用直流無刷馬達技術，具備照明功能的系列機種，均採用LED照明以優化能源使用效率，隨著美國建築標準對能源效率的要求日趨嚴格，台達換氣扇在公寓住宅、飯店等各式建築物中也大受歡迎，在台灣市場，台達電以同樣嚴格的標準製造並銷售全系列DC直流的浴室換氣扇、暖風機，並榮獲節能標章及台灣精品獎等肯定。