該來的還是來了！PLG官方6日晚間緊急宣布，由於桃園領航猿與新竹街口攻城獅都傳出有球員或隊職員快篩陽性，所以本周原本還沒延期的兩場比賽也必須面臨延賽結果，代表本周5場例行賽都告延期，甚至因為其中一場延長改到原定是季後賽開打的21日進行，看來PLG整個季後賽賽程也都即將面臨全部變動命運，目前PLG僅剩台新夢想家沒傳出確診消息。

以下是PLG官方新聞稿內容，「P. LEAGUE+ 今日（05/06）公佈桃園領航猿新增球員快篩陽性、新竹街口攻城獅新增隊職員快篩陽性，為了保障各隊球員及隊職員的安全，聯盟決定本周所有比賽立即延賽。

本周5場比賽延賽之後，相關復賽資訊如下：G86 - 05/06 19:00 福爾摩沙台新夢想家 vs 新北國王 @新莊體育館改至 05/19 19:00 @新莊體育館

G87 - 05/07 14:30 高雄鋼鐵人 vs 桃園領航猿 @桃園市立綜合體育館改至 05/16 19:00 @南山高中 (閉門)

G88 - 05/07 17:00 新竹街口攻城獅 vs 台北富邦勇士 @台北和平籃球館改至 05/21 17:00 @台北和平籃球館

G89 - 05/08 14:30 福爾摩沙台新夢想家 vs 桃園領航猿 @桃園市立綜合體育館改至 05/17 19:00 @南山高中（閉門）

G90 - 05/08 17:00 新北國王 vs 台北富邦勇士 @台北和平籃球館改至 05/18 19:00 @台北和平籃球館」