77歲老伯開車遭當街狂歐 男辯「被逼車」揮拳往死裡打

老人當街遭暴打！新北市汐止區日前發生1起行車糾紛，49歲男子疑似不滿遭逼車，竟當場將車停在路中央，下車找對方理論，但沒想到對方駕駛是名77歲老人，男子一怒朝老人頭部不斷揮拳攻擊，還猛捶對方臉部，事後男子到案稱是對方先攻擊，雙方都有輕傷，事故原因仍待釐清。

網友在臉書「爆料公社」分享1段影片，影片中1名老人從駕駛座開車門站起身，另名灰衣男則站在車門外與他發生爭執，過程中灰衣男當場暴怒朝老人臉部不斷揮拳重擊，不但猛捶老人頭部，還用手臂揮向對方的臉，老人最後連站都站不穩，趕緊躲回車內，誇張影片引起網友們討論。

49歲男子疑似不滿遭逼車，竟當場停在路中下車找對方車輛理論，但沒想到對方駕駛是名77歲老人，男子當場朝老人頭部不斷揮拳攻擊，還猛捶對方頭部。（翻攝自臉書「爆料公社」）

整起事件發生在新北市汐止南陽大橋南陽街一側，網友紛紛怒批「有深仇大恨嗎？專攻頭部打欸」、「以老人來說這已經是往死裡打了」、「看到很多人說被打一定有原因，那就是說只要有原因大家都可以暴打你？」、「我猜後面會出來道歉說：因為吃了感冒藥或有憂鬱症，一時精神恍惚而失控」。

據悉打人的49歲賴姓灰衣男當時開著小貨車疑似遭77歲郭姓老人開的轎車逼車，一怒之下就停在路中間與老人理論，最後氣到動手打人，目前老人頭部有多處挫傷，將考慮提告，而賴姓男子曾稱是對方先動手才會反擊，詳細的原因和事發經過，警方仍需調查。