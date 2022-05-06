楊耀福為今年「全球城市小姐選拔」的大會會長。(臺北市松山社區大學提供)

參加松山社大衛教的民眾開心獲獎。(臺北市松山社區大學提供)

2015年城市小姐施又云(圖中)帶領四位新秀佳麗高千黎、江姿霖、翁盈婕、黃郁欣(圖左至右)為選拔活動及防疫衛教宣傳。(臺北市松山社區大學提供)

邁入第17屆的全球城市小姐暨先生選拔今宣布開跑，賽事創辦人張如君舉辦活動不忘防疫宣傳，與松山社區大學校長劉熒瑰共同宣布捐贈10萬個口罩。

張如君表示，今年共有14所大學及高中職參與協辦，已成為校園學生眾所周知的選拔盛事。參與協辦的大學有正修科技大學、臺北海洋科技大學、臺北城市科技大學、崇右影藝科技大學等，協辦高中職學校則有莊敬高職、及人高中、啟英高中，盛況空前，猶勝以往。

今年選拔主題為「文教雙馨，智慧城市」，因此特別選在松山社區大學教室宣布活動開跑，由張如君率5位佳麗高千黎、江姿霖、翁盈婕、黃郁欣及施又云，與今年的大會會長楊耀福一起進行宣傳，聲勢浩大。

由於正逢疫情爆發，張如君不忘為防疫措施進行宣傳，除了和社區大學校長劉熒瑰共同宣布未來將捐出10萬個口罩給附近松山區民及社大師生外，還和松山區健康服務中心一起開設防疫衛教課程，同時舉辦人人有獎的防疫宣傳有獎徵答。張如君現場臨時增加紅包現金獎，讓獲得意外之財的民眾開心得不得了，現場歡笑聲不斷。