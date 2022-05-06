港尾國小6日以直播方式舉辦藝文成果展。(台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真)

港尾國小6日以直播方式舉辦藝文成果展。(台南市港尾國小提供／劉秀芬台南傳真)

新冠肺炎疫情升溫，不僅許多學校改線上教學，台南市麻豆區沒有停課的港尾國小，6日於母親節前夕舉辦藝文成果展，因應疫情校園不對外開放，學童原本準備了許多感恩的話要謝謝媽媽，只能請家長在家中看直播，雖然少了互動，但媽媽們也都收到小孩的祝福，非常開心。

港尾國小一年一度的學生藝文成果發表會是學校大事，國小部加幼兒園共54位學生，或以班級為單位，或採跨年級合作方式，呈現社團練習成果，每個孩子都有上台的機會。節目內容涵蓋合唱、戲劇、舞蹈、律動、音樂劇、古典詩詞賞析、英語讀劇發表等，都是學生平日學習成果的展現。

學校特別安排學童於活動中說出「感恩的話」，三年級的張嘉伶謝謝越南籍的媽媽，多年來辛苦照顧哥哥和自己。二年級的蔡侑恩謝謝長年在國外辛苦工作的爸爸，雖然爸爸不能經常回家，但他思念的心不變。二年級的吳昱靜穿著「我媽超正」的上衣，比出愛心手勢，告訴媽媽「我永遠愛您」。

發表會的最後，港尾全體師生以一首「手印」溫馨大合唱，祝福普天下的爸爸媽媽「母親節快樂」。家長張小姐說，感謝學校提供直播讓家長在線上觀看，讓她看到自己原本個性害羞內向的孩子，可以勇敢的站在台上表演，心裡很感動。