議員張國棟在臉書公開道歉。（張國棟臉書提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣議員張國棟傳播快篩試劑不實謠言，指「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費」遭高雄市政府嚴正駁斥，要求要罰，張國棟今天下午在臉書公開道歉，承認是擔任服務處助理的妻子誤傳，並即將訊息撤回，表達歉意。

張國棟LINE傳播的訊息，6日高雄市長陳其邁在防疫記者會怒斥，表示要罰，並要求撤回，公開澄清，指責身為民意代表，不該傳播假訊息。

這則引起軒然大波的訊息內容是「高雄市是執政者的縣市，果然有分藍綠，高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，平均每位可打6個月而且免費。人民切（筆誤，應為卻）要用每劑100元去買，又要排隊分單數偶數去買，果然人民生命比官員不值錢，請大家廣傳出去」。

高雄市政府查出背後是彰化縣張國棟議員以通訊軟體發送不實訊息，高雄市政府指出，張國棟議員身為民意代表，不應成為假新聞傳播者，更不應該捏造假新聞。

張國棟是彰化資深民代，兩屆彰化縣議員後，換跑道擔任兩屆二林鎮長後，又回頭擔任兩屆彰化縣議員，張國棟下午在臉書公開道歉，表示是擔任服務處助理的妻子誤傳，深表歉意。

張國棟的臉書貼文全文如下：

「有關彰化縣議員張國棟服務處助理誤傳「高市府公務員免費快篩」網路訊息造成高雄市政府困擾，目前已將訊息撤回，本人深表歉意！

身為地方民意代表，為民喉舌監督縣政不遺餘力，且一生奉公守法、謹守分際，惟疏忽未妥善保管平常私人聯繫使用之手機，致使本人妻子亦為服務處助理，在以手機聯繫親朋好友時，誤信通訊軟體傳遞之假訊息，並將之轉傳出去，造成高雄市政府防疫工作上的困擾，本人深表歉意！」

致歉人：張國棟