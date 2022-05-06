大陸女星徐大寶原本是影音平台的人氣網紅，2017年意外獲得邀請參加第70屆坎城影展，當時她穿著參與設計的露腰禮服驚艷全場，更引起國際媒體報導，知名度大增；徐大寶在坎城紅毯後成為家喻戶曉的明星，豈料2021年才宣布結婚，近日突然PO出半年受到老公家暴4次的傷勢照，淚訴「不知道能不能活到拿到離婚證書」。

徐大寶昔日靠著一套露腰禮服在坎城影展紅毯上受到全場注目，還登上國際各大媒體引起熱議，讓跑龍套多年的她一夕成為眾人討論的話題，在此之後她在抖音平台上的粉絲累積超過170萬名，人氣水漲船高；在2021年宣布結婚消息後，也獲得許多網友祝福。

徐大寶2021年才宣布結婚，近日突然PO出半年受到老公家暴4次的傷勢照，淚訴「不知道能不能活到拿到離婚證書」。(圖/ 摘自徐大寶抖音)

豈料，結婚未滿一年，近日徐大寶在抖音揭露自己半年內遭到老公家暴至少4次，拍下被毆打到面目全非的模樣，畫面中清楚看到徐大寶臉部腫脹、到處是瘀青和眼睛周圍出血，她表示自己更被醫院診斷有耳膜穿孔的情形，相當嚴重。

影片中徐大寶更提到已經申請離婚，但崩潰說「不知道能不能活到拿到結婚證書這一天」，因為老公對她施暴時，幾度想置她於死地，拿枕頭企圖悶死她，還要錄下她說遺言的話，讓她已經身心俱疲，才決定公開；另外徐大寶也在微博寫下心裡話，「我悲傷它承受了那麼多的傷害，我疼惜自己給予別人，給予世界那麼多，卻沒辦法使自己活得好過一點」。