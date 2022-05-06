大陸封城影響，長榮（2603）4月合併營收中斷創高姿態，達562億元，月減4.21％，但年增102.52％，為歷史第三高，歷史高點為3月合併營收586億元。累計前四月合併營收為2,270億元，年增92.88％。第二季為貨櫃航運業的傳統淡季，但待大陸陸續復工、5月份後長約生效與第二季新船持續交付效應之下，將挹注營運表現，長榮第二季營收與獲利表現仍然可期。