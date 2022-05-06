封城干擾 長榮4月營收月減4.21％ 22:382022/05/06 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （因上海封城干擾，長榮4月中斷創高，月減4.21％，5月恢復動能。圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸封城影響，長榮（2603）4月合併營收中斷創高姿態，達562億元，月減4.21％，但年增102.52％，為歷史第三高，歷史高點為3月合併營收586億元。累計前四月合併營收為2,270億元，年增92.88％。第二季為貨櫃航運業的傳統淡季，但待大陸陸續復工、5月份後長約生效與第二季新船持續交付效應之下，將挹注營運表現，長榮第二季營收與獲利表現仍然可期。 世界先進第一季稀釋每股淨利2.47元 威剛 上季每股賺1.82元 #長榮 #合併營收 #封城 #干擾 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情干擾 永冠Q1每股虧1.75元 04:102022/05/06 證券．權證 大立光三空 5月營收仍保守 04:102022/05/06 財經要聞 中碳4月營收、稅前純益 創高 04:102022/05/06 證券．權證 長榮Q1 EPS達19.16元 EBITDA利潤率72.88％ 12:542022/05/06 財經 《航運股》長榮日賺11億 Q1獲利又締新猷 11:282022/05/06 財經 宏達電4月營收腰斬 掛牌以來新低 21:172022/05/06 財經 《電子零件》騰輝-KY 4月營收月減1成、本季審慎 17:292022/05/06 財經 《航運股》長榮航首季EPS0.64元 再添購777F貨機 17:192022/05/06 財經 長榮航Q1 EPS為0.64元 連四季獲利 18:152022/05/06 財經 《電腦設備》陸封控拖累4月 光寶科Q2仍樂觀 08:412022/05/06 財經 瑞昱 4月營收寫單月次高 04:102022/05/06 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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