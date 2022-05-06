美股近期劇烈震盪，道瓊指數昨日大跌超過千點，抹去4日所有漲幅，創疫情以來最糟糕表現。今（6日）美國勞工部公布4月非農就業數據，增加42.8萬人，高於預期，但失業率為3.6%，高於預期的3.5%，平於前值，10年期美債殖利率升至3.113%。美股周五早盤仍壟罩低氣壓，道瓊指數跌逾300點，那斯達克指數跌約1.5%。

截至台北時間21點37分，道瓊工業指數下跌343.74點（或1.04%），暫報32654.23點；那斯達克指數下跌235.05點（或1.91%），暫報12082.64點；標普500指數下跌53.63點（或1.29%），暫報4093.24點；費城半導體指數下跌66.08點（或2.2%），暫報2939.45點。

5大科技巨頭跌幅均超過1%，其中亞馬遜跌2.4%，網飛重挫4.1%。台積電ADR下跌約1.6%，暫報90.6美元；聯電ADR下跌0.75%，來到7.98美元。