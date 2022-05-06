中國人民銀行貨幣政策司課題組6日公布，面對疫情防控和經濟金融形勢，為貫徹落實中共中央「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的明確要求，中國人民銀行（大陸央行）主動作為，靠前發力，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，穩定宏觀經濟基本盤，提高政策精準導向和直達性，助力困難行業和小微企業紓困發展，強化對實體經濟的支持 力度，保持經濟運行在合理區間。將盡快推出1000億元（人民幣，下同）再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資。

大陸央行課題組指出：一、結構性貨幣政策工具在促進實體經濟發展方面有獨特優勢。

發揮精準滴灌實體經濟獨特優勢。2022年4月推出科技創新和普惠養老兩項專項再貸款工具。

2022年第1季末，普惠小微企業貸款餘額20.8兆元，同比增長24.6％，支持小微經營主體5039萬戶，同比增長42.9％ 。第1季新發放普惠型小微企業貸款利率較年初下降0.25個百分點。

二、結構性貨幣政策助力市場主體紓困、促進實體經濟發展取得顯著成效。

一是再貸款再貼現工具為受疫情影響較大的行業提供差異化金融支持，有效支持實體經濟恢復發展。2022年3月末，大陸再貸款再貼現餘額達到2.47兆元，同比增加5263億元。二是碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款加速落地，助力綠色經濟發展，科學有序實現碳達峰碳中和目標。

為了助力「雙碳」目標，2022年5月初，人民銀行又增加支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度1000億元。

三是創設科技創新和普惠養老兩項專項再貸款，支持科技強國和應對人口老齡化戰略。

當前，人民銀行設立普惠養老專項再貸款，對於符合要求的普惠養老貸款按貸款本金的100％ 予以低成本再貸款資金支持，實現「老有所養」。

總的來說，根據大陸國務院常務會議要求，人民銀行還將盡快推出1000億元再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資，促進解決疫情防控中的痛點難點。