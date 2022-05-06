《庶民大頭家》

本土疫情大爆發，單日確診數已突破3萬人，但快篩劑卻缺到離譜，衛福部長陳時中被要求下台負責。針對陳時中現在還有機會代表綠營競選台北市長嗎？民進黨台北市議員王世堅竟表示，民進黨的首都市長人選，人才濟濟，並不是非陳時中不可，像前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君等3人都是備胎人選。

王世堅6日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，首都市長的選舉固然重要，但是防疫抗疫更重要。對於民進黨而言，其實要推派的縣市長人選，尤其首都市長人選，是人才濟濟，民進黨還有其他很多位優秀的人選，並不是非陳時中不可，陳建仁、林佳龍、鄭麗君等幾位都是備胎人選。

王世堅接著表示，陳時中這兩年多來，防疫、抗疫的成績蠻亮麗的，他就繼續留在衛福部長這個位子。而且以陳時中的個性，大家指責他哪邊沒做好、哪邊有缺失，比如這一次購買快篩試劑等等，以及對疫情的研判，還有先前這兩個月，他沒有做好超前部署等等，以陳時中的責任感，他應不會一走了之跑去選舉。