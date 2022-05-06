高雄街頭上演頭文字D？網路上瘋傳一段影片，高雄1輛轎車在路口過彎時疑似駕駛突然猛催油門，又緊急剎車，造成轎車當場在路口180度「大甩尾」，周圍其他駕駛嚇壞，該轎車的輪胎也冒出白煙，網友紛紛說「待轉而已大驚小怪的」、「為什麼他的左轉特別好玩」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前分享一段影片，影片中1輛黑色轎車在高雄市金福路上某處路口竟從路邊180度「大甩尾」後停在路中間，輪胎因激烈摩擦冒出白煙，轎車車頭幾乎180度翻轉，影片曝光嚇壞不少網友，有網友稱是頭文字D真實上演。

網友紛紛留言「回歸校正」、「兩段式左轉」、「拉手煞車甩尾失敗」、「車主想要帥氣甩尾過彎，但是甩過頭了」、「待轉而已大驚小怪的」、「為什麼他的左轉特別好玩」、「甩尾跟失控差別只有一線之隔」、「本來要填海，填到一半突然想起家裡女兒可愛的模樣，然後就不填了」、「馬戲團猴子表演」、「結果與期待不符，扣分」、「甩在斑馬線上失敗」、「開拖頭甩更刺激」、「車主：抱歉我的車車調皮了」。