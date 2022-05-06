東森網路節目《來追學姊吧》於今（6日）首播，節目中發掘每位成功女性背後的故事歷程，探討她們如何一步一步向自己的理想之路邁進。首集節目中邀請到EBC東森電視節目《小姐不熙娣》與《小姐不藏私》班底菲比，總以開朗形象示人的她，坦言自己大學曾慘遭退學，讓她曾有過憂鬱症的低潮時期。

菲比考上大學時，媽媽曾因主動脈剝離緊急搶救，還造成不小的後遺症。「當時她在騎摩托車的路上，因呼吸急促感覺不對勁改坐計程車回家。到家後想說泡澡會好一點，但越泡越不對勁才打給爸爸，緊急送醫後才知道這麼嚴重，醫生說若再晚幾小時可能就沒救了。」且母親術後初期智力與記憶力都嚴重退化，左手手掌也無法行動自如，讓菲比的媽媽因此陷入重度憂鬱，甚至曾有自殺傾向。

而她當時還交了一個有暴力傾向與極強控制慾的男友，不僅逼她排開上課時間陪自己打工，還曾為逼她休學，在校內拖行她到腿都磨破，直到被其他同學看到才被救下。「我真的太害怕，便說要分手，他卻跑到我家樓下堵我要把我架走，我大聲尖叫反抗還踹門，被我爸媽聽到，衝下來救我才脫困。那段時間我出門都很害怕，不知道他會不會躲在哪裡。」

總總因素讓她無法專心學業，結果慘遭三二退學，令她整整三個月陷入憂鬱。當時的她每天都不出門，只在房裡滑臉書，看著同學朋友們的充實生活。甚至每天網購想讓自己開心一點，最多曾一個月花一兩萬塊，把過去的積蓄都花掉卻越買越空虛。「當時的我不明白憂鬱症是什麼，也不知道自己這樣是憂鬱症，還曾跟媽媽在家互摔碗盤，覺得自己快瘋掉了，但其實當時我們兩個都生病了。」

直到後來她被爸爸帶出房門、讓她去工作後，才又重考大學，最後靠拼命苦讀成為資優生。現在更成功圓夢開立貓旅館，為創業她把好幾百萬的積蓄幾乎都砸下去。但才在空地施工到一半時便碰上疫情爆發，以致開業前三個月完全零收入，讓她還沒生意就不斷燒錢苦撐。「我到現在都記得第一個客人，他為我打了一劑強心針，也才有動力繼續下去，到現在他都還會帶貓來住，我非常感謝他。」《來追學姊吧》將6日起，晚6點15分在東森新聞FB、YouTube平台首播上架。