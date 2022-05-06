裕隆汽車（2201）6日公告，轉投資大陸東風裕隆汽車經完成「預重整」程序後，浙江省杭州中級人民法院於6日裁定同意受理破產重整申請，正式進入破產重整程序。裕隆汽車表示，將配合法院相關程序，續行確認重整投資人所提重整方案相關工作，正式進入破產重整程序。
裕隆表示，後續東風裕隆將在管理人的監管協助下，正式啟動重整投資人招募、重整計畫方案擬定等工作，展開下一階段作業程序。
裕隆強調，近年大陸汽車市場競爭環境激烈，兩岸股東（裕隆汽車、大陸東風集團）正積極為東風裕隆公司下一階段尋找策略性投資夥伴。
裕隆汽車（2201）6日公告，轉投資大陸東風裕隆汽車經完成「預重整」程序後，浙江省杭州中級人民法院於6日裁定同意受理破產重整申請，正式進入破產重整程序。裕隆汽車表示，將配合法院相關程序，續行確認重整投資人所提重整方案相關工作，正式進入破產重整程序。
裕隆表示，後續東風裕隆將在管理人的監管協助下，正式啟動重整投資人招募、重整計畫方案擬定等工作，展開下一階段作業程序。
裕隆強調，近年大陸汽車市場競爭環境激烈，兩岸股東（裕隆汽車、大陸東風集團）正積極為東風裕隆公司下一階段尋找策略性投資夥伴。
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