全台觀光工廠又添新兵！經濟部中部辦公室6日表示，宜蘭「赫蒂法莊園」申請觀光工廠案，最近評鑑結果，正式通過，有效期間至2025年4月10日止，累計觀光工廠總家數為162家。為打響全台觀光工廠的名氣，並帶動「微旅行」風氣，在經濟部工業局主導下，工研院與LINE旅遊，共同執行「觀光工廠X LINE旅遊照片募集活動」，最後期限至5月19日下午11時59分止。

遊客只要到全台任一家通過經濟部評鑑的觀光工廠，拍一張美美的照片，上傳LINE旅遊活動專頁，或是投票給你最喜歡的照片，都有機會拿到一張遍及全台觀光工廠的超值優惠券！

觀光工廠自2003年起由經濟部工業局推動，各產業皆有特色觀光工廠遍布全國各地，目前共有162家通過經濟部評鑑的觀光工廠。活動結束後，得票最高的前五名，還能獲得觀光工廠價值上萬元的超棒獎品！

赫蒂法公司2009年成立，投入天然物高效純化及奈米實驗，研發肌膚保養品及保健營養品理療配方；同年也推出赫蒂法保養品牌，首款針對雷射術後、敏弱性肌膚使用的專業醫美級保養品－舒靜系列及靚白面膜產品，銷售通路為專業醫療診所通路。

2012年赫蒂法擴大成立赫蒂法美學SPA、康活診所，結合預防醫學，進入健康美麗事業領域。2013年赫蒂法品牌獲得醫藥生技業「台灣第一品牌獎」。

赫蒂法2016年決定要建立觀光莊園願望，選定宜蘭利澤工業園區，2016年7月完成簽約購地。2019年赫蒂法與法國癌症肌膚護理保養先驅Ozalys與法國5大開架專業醫學科研藥妝品牌SVR正式締結合作。尚典集團暨赫蒂法公司董事長謝偉斌，領銜規劃「赫蒂法莊園」，特別邀請藝術大師蔡爾平，參與設計，生命之樹造型的鏡池，與「夢想城堡」，至今已成為FB、IG網紅拍照打卡聖地，主題場館內，除介紹保養品的歷史典故，也有莊園吉祥物八色鳥、導覽地圖等光雕投影，互動式裝置結合多媒體科技虛實互動，透過五感體驗，讓大家充分吸收資訊又不失趣味性。

赫蒂法展開美學事業新版圖，以生物科技為基礎，運用自然植物萃取菁華，結合全方位專業抗老美容領域專家，打造出簡單、速效、高品質的保養品。屆時，遊客更可以免費體驗肌膚檢測，快速分析肌膚問題，旗艦購物區也有相關企業熱賣商品、好物伴手禮、療癒文創小物等產品，提供遊客豐富且多樣的購物選擇。