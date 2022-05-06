天王周杰倫和女星昆凌結婚多年，先後生下女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，今年1月又驚喜宣布有第三胎的好消息，一家子幸福美滿模樣羨煞所有人；6日晚間昆凌在IG曬出夫妻倆和剛出生小女兒合照，宣布已平安生下女兒的喜訊，周杰倫也罕見曬出前世情人清晰正面照。
年初昆凌和周杰倫宣布有第三胎的喜訊後，幾個月來兩人一舉一動都被格外關注，不久前才透露第三胎性別是女兒，許多粉絲也替周杰倫又迎來一位前世情人高興；今（6）日晚間昆凌和周杰倫先後在IG正式官宣，小女兒平安來到這世界，瞬間湧入大量留言恭喜。
而特別的是，周杰倫和昆凌一直以來出了名保護兒女，無論是小周周和小小周都不輕易公開正面，他居然大方曬出小女兒超清晰正面的萌照，並在文中標註愛妻昆凌，感動地表示，「母女兩位都辛苦了」；最後也感謝上帝，給了他們如此美麗的一份禮物。
另外有網友注意到，周杰倫和昆凌雖然在今日官宣小女兒出生的消息，但日前他的好友劉畊宏曾在直播透露他的小女兒早在4月21日出生，儘管事後表示是誤會，但從周杰倫和昆凌今日公開的照片還是能找出線索，推敲小女兒早就出世；不過，大多數人認為給祝福就好。
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