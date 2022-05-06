通膨讓下游通路銷售面臨成本受壓，三商家購（2945）美廉社在第一季營收達31.06億元，稅後每股純益來到0.04元，較去年同期的0.37元大幅減少，而相對以自有品牌阿瘦皮鞋（8443）首季營收小增來到3.5億元，稅後淨利虧轉盈0.1億元，EPS0.02元，較去年同期每股虧損0.72元大幅增長。

從去年第四季起至今，各通路販售的衛生紙、泡麵、飲料、零食等均有個位數進貨價調漲，社區超市美廉社均有設特價專區，相對成本受壓，加上疫情持續不斷干擾，而使得首季獲利續減。