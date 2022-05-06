通膨進貨成本受壓 美廉社首季每股純益大減 22:272022/05/06 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 通膨讓下游通路銷售面臨成本受壓，三商家購（2945）美廉社在第一季營收達31.06億元，稅後每股純益來到0.04元，較去年同期的0.37元大幅減少，而相對以自有品牌阿瘦皮鞋（8443）首季營收小增來到3.5億元，稅後淨利虧轉盈0.1億元，EPS0.02元，較去年同期每股虧損0.72元大幅增長。 從去年第四季起至今，各通路販售的衛生紙、泡麵、飲料、零食等均有個位數進貨價調漲，社區超市美廉社均有設特價專區，相對成本受壓，加上疫情持續不斷干擾，而使得首季獲利續減。 印度基金潛利高 蓄勢待發 金價拉力戰 黃金ETF持倉量成關鍵 #三商家購 #受壓 #美廉社 #通膨 #進貨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京核心物價指數4月年增1.9％ 創7年最高 10:132022/05/06 財經 Fed升息2碼 電子股給力 台股反彈 04:102022/05/06 財經焦點 東京通膨創7年最大增幅 逼近央行2％目標 21:172022/05/06 財經 澳洲央行大幅調升通膨預期 預告繼續升息 13:142022/05/06 財經 美升息期間 REITs報酬看俏 04:102022/05/06 投資理財 台股基金迎反彈 逢低進場 04:102022/05/05 投資理財 美股開盤下挫！道瓊大跌829點 大型成長股拖累指數走低 22:532022/05/05 財經 美國3月貿易赤字首度衝破千億美元再創新高 08:572022/05/05 財經 商品期貨趨勢專欄－聯準會鷹中帶鴿 黃金反彈 04:102022/05/06 證券．權證 《國際金融》Fed升息2碼、6月縮表 鮑爾：將不考慮升息75基點 10:582022/05/05 財經 跟進Fed 央行6月再升息機率高 04:102022/05/06 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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