高雄苓雅區今（6）發生1名男子全身血、死在女友家中，身體有多處刀傷，而女友當時報警竟稱「朋友輕生」，但警方根據現場凌亂程度，研判是他殺；此外該女友說早上出門前有聽到男友在房間喊「快不行了」，以為男友在健身運動，直到中午回家就發現男友已死，目前警方已查出該女友及其前男友涉有重嫌。

據悉，37歲男子平時住在桃園，5日早上到高雄與女友見面，而女友當時開車載小孩出門，出門前看見男子坐在浴室內，當時有聽到男子輕聲地說了1句「快不行了」，她認為男子只是在運動、做重量訓練，直到中午回家後就發現男子倒在浴室血泊中死亡。

不過該女友稱當時中午進到屋內發現相當凌亂、滿地血跡，報案時卻稱「朋友輕生」，警方認為依當時場景判斷不太可能是輕生，因此懷疑女子證詞，不排除女子嫌疑，此外大樓監視器中還有女子前夫的身影，也有一可能是該前夫醋勁大發、殺了男子，目前警方已經鎖定對象，做進一步釐清。

檢察官下午到現場勘驗時說，死者刀傷位在身體正面，有他殺嫌疑，目前還需要複驗確定中了幾刀，而現場沒有找到凶器；整起事件發生今早，警方在12時18分接獲報案，稱有輕生案件，到場發現37歲吳姓男子陳屍女性友人姚女住處，身上有多處刀傷且血跡四濺，不排除為他殺。

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