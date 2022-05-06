華視近日出包風波不斷，董事長暫兼任總經理鄭自隆5日給員工的第三封公開信中，提到當天跟和業務部程經理及同仁拜訪一家大型媒體購買公司，跪求廣告，對於親自出馬拉業務的心得感想，鄭自隆認為要跟員工一起作戰，「當老闆本來就要做業務，不能在底下等員工把業務帶進來，一定要走在員工的前面，這也是改革的一部分」，至於業務談得如何？他說：「廣告不是一談就進來的，我們談得是一直到年底的計畫。」

鄭自隆50年前的第一份工作是在華商廣告公司，這次跑業務跟當年有無不同？他回：「沒有，業務的基本型態都一樣，都要誠懇地溝通，對方的要求要盡可能配合，不管你做任何的決定，雙方都要有好處，不能自己佔便宜而讓對方吃虧。」他形容跟員工是「老師跟學生的關係」，一起拉廣告，他們不會太緊張的，下禮拜還會再跟同仁一起跑業務。

今為接任的第8天，還習慣嗎？鄭自隆表示：「還習慣，我一向以高壓工作，即使壓力再大我也不會動搖」，透露在華視已經當了11年董事，非常了解華視，這也是他接任董事長可以順利上手的原因，「我不是空降，裡面的員工都熟，他們也願意幫我的忙。」他也提到北投農禪寺裡的「應無所住而生其心」8個字，「你自己淡定，什麼事情都好處理」，平時靠跑步、走路或看書來舒壓。

公視新董事下周一（9日）即將改選，覺得會「順產」嗎？他說不清楚，「這是審查委員的事，我是期待他們順利產生，然後我就做完交給他們，讓他們繼續做下去，我做一個月、兩個月，安定員工情緒就可以了」，直言不是很在乎位置，喜歡做事，未來若卸任他會繼續在政大教課指導學生。