全台疫情升溫，台南市今天也新增922例，台南4大主責醫院院長包括成大、奇美、市立醫院和安南醫院以及台南市醫師公會與台南市診所協會6日發表聯合聲明，強調台南醫療量能充足，民眾無須過度恐慌，也籲請市民以行動力挺防疫第一線人員。

疫情看不到盡頭，讓不少民眾憂心，台南市醫師公會理事長陳相國表示，目前99.7％確診者為輕症或無症狀患者，透過居家照護計畫，每位患者都能獲得所需醫療。他說，隨著疫情升溫、確診人數增多，加上中央政策快速轉變，台南醫療量能充沛，也請民眾遵循指揮中心指引，第一線防疫人員有信心和市府團隊攜手帶領民眾打敗Covid-19病毒，度過疫情艱困時刻。

奇美醫院院長邱仲慶表示，疫情當下，經濟動盪、人心浮動，醫護人員也相當辛苦，他引用德國哲學家尼采名言「That whatever doesn't kill you makes you stronger（愈挫愈勇）」，強調經過淬鍊，讓我們的意志更堅強，使大家的心更緊密結合，一起向上提升台灣及醫療服務水準，使台灣人民更加茁壯。

聯合聲明指出，全球已與Covid-19病毒纏鬥2年多，在中央指揮中心公布相關防疫政策之外，台南市府團隊攜手各區醫療院所包括4大主責醫院、31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所，做好全市大聯防工作，確保台南醫療量能充足，全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。