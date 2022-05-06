高雄市林園分局大寮分駐所2日上午發生酒駕人犯脫逃的離譜事件，警局事後稱當時因戒護員警去上廁所，何嫌趁機掙脫腳鐐逃逸；但警方專案調查後發現真相，原來當時根本沒有員警在戒護區看犯人，而是全在泡茶區滑手機，且值班台也沒有員警，所長、分局長甚至延誤時間向上通報，已全被記過處分。

據《東森新媒體ETtoday》報導，當時林園分局稱是何嫌趁員警上廁所時自行解開腳鐐逃逸，但高雄市警局卻查出當時沒有任何員警坐在值班台，所有員警都在辦公區「背對人犯」辦公，而備勤員警也沒有在戒護區看守人犯，而是在泡茶區滑手機，逃逸事件甚至拖了5小時，派出所長吳國志才報告分局長，分局長也拖了2個小時才向上通報。

目前市警局對當天值班員警記過1次，備勤員警記過2次，所長吳國志記過1次、分局長張泰賓申誡1次，同時2名負責戒護的員警也依照疏縱人犯罪函送法辦。

高雄酒駕犯逃兩天躲友人家睡大覺，超瞎落跑理由曝光。(洪靖宜翻攝)

整起事件發生在2日，林園分局大寮分駐所1日晚間將酒駕的何姓嫌犯帶回所內，將人帶到戒護區並上腳鐐，因疫情關係未送拘留室，準備隔日將人移送地檢，未料何嫌趁戒護員警去上廁所，及另名值班員警背對打資料之際，他用不明手法解開腳鐐跑出派出所，拔腿狂奔約400公尺搭上計程車逃逸。

警方3日在小港區逮到正在朋友住處呼呼大睡的何嫌，警方訊問何嫌為何逃出警局，他竟說出「怕母親一人在家孤獨沒人陪」離譜理由。