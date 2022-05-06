日前一段28秒全裸滾床影片在網上瘋傳驚動了美國政壇，主角疑似是共和黨眾議員科索恩(Madison Cawthorn)，曾以「最年輕」、「最帥氣」英姿入主國會，讓他成為當紅政治新秀。本人5日出面回應，承認當時與友人正在模擬性行為才會錄下影片。

綜合路透社、財經媒體CNBC報導，北卡羅萊納州眾議員科索恩近期深陷一連串醜聞風波，一段28秒的畫面拍下自己大膽裸體在鏡頭前，與另一人作勢磨蹭身體，還發出此起彼落的呻吟聲和笑聲。由於再過兩週即將迎來共和黨內部初選，上月才爆出他穿女性內衣跑趴狂歡的事件，當時對外宣稱那是黨內同事邀請的派對；還有月底傳出他持槍進出機場的爭議。因此，這也讓黨內其他議員相繼與他切割，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，「他讓很多成員非常失望…考量到全部選民們的權益，我們必須這麼做。」

5日他在推特寫下，「不久前風波才剛落幕。幾年前，我和朋友異想天開想說來模仿一下性行為，於是就有了這個愚蠢的、開玩笑地的影片。」更強調，不會被任何抹黑行動擊倒，「威脅不會如願以償，我們會贏。」

A new hit against me just dropped.



Years ago, in this video, I was being crass with a friend, trying to be funny.



We were acting foolish, and joking.



That’s it.



I’m NOT backing down.



I told you there would be a drip drip campaign.



Blackmail won't win. We will. — Madison Cawthorn (@CawthornforNC) May 4, 2022

2020年，科索恩在初選時打敗時任總統川普(Donald Trump)支持的候選人，因其延續了川普「敢怒敢言」作風，為他贏來2022年連任，更被外界喻為「小川普」的新科議員。

帥氣外表加上人人稱羨的壯碩體態，現年26歲的科索恩以黑馬姿態進入政壇，橫掃女性選民票倉。除了政治家身分，還兼任房地產公司老闆。2014年一次意外讓他下肢癱瘓，此後只能靠著輪椅代步，不過正因為抱持如此樂觀、積極的人生觀，使他成為一位名副其實的演說家。