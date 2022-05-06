趙賢哲（左起）、金信祿、趙宇鎮、李秀敬。（摘自百想IG）

韓國演藝圈盛事「第58屆百想藝術大賞」6日晚間登場，Netflix堪稱本屆最大贏家，多個大獎皆由旗下作品囊括，但若單項作品來看的話，今年獎項分配得相當平均，《魷魚遊戲》、《逃出摩加迪休》、《D.P：逃兵追緝令》、《王者製造：選戰之狐》皆獲3項，並列最大贏家，前兩部也分別奪下電視、電影類最大獎「大賞」，而本屆視帝后更是破紀錄，李俊昊和金泰梨史上第一次獲觀眾、評審雙重肯定，先以壓倒性的票數拿下了網友票選的人氣獎，更一起奪下了視帝后。

「2PM」成員李俊昊首度挑戰古裝劇《衣袖紅鑲邊》，細膩演繹朝鮮正祖「李祘」，繼去年底先奪下MBC演技大賞視帝後，今再擊敗《魷魚遊戲》李政宰等前輩，首度獲得百想視帝肯定，他含淚表示：「老實說我非常想拿著獎，但因為夢想和現實可能會不一樣，所以對於是否該準備得獎感言我想了很多，不過昨晚睡前我很想得到最優秀男主角獎。」也不忘感謝劇組所有人，最後也表示「我是一個總是夢想著『想做的事、想實現的事』的人，以後也會成爲更好的人，我會再獻上能讓大家滿意的作品，今後我會更加努力的。」

金泰梨在《二十五，二十一》中演活夢想成為擊劍選手的「羅希度」一角，打敗《少年法庭》金憓秀等勁敵首度拿下百想視后，上台時她哽咽喊「我真的沒想到會得獎，剛剛領人氣獎時，沒能向一起合作的演員和導演、編劇、工作人員說聲感謝，所以我想『萬一再上台的話，我想對大家說聲辛苦了，非常感謝』」，也提到最近看到自己20歲多歲時寫的文章，其中有一句話是「學習是不（主動去）照顧任何人，是要自己去偷吃的」，她從希度這角色偷吃了很多也學到了很多，「能夠飾演這麼帥氣的角色真的是非常感謝，很感謝得到了這麼多的喜愛，此時此刻的我真的很幸福」，最後也想將該獎獻給《二十五，二十一》。

電視類其他獎項，趙賢哲在《D.P：逃兵追緝令》扮演遭霸凌的士兵，首次入圍就打敗《衣袖紅鑲邊》李德華、《魷魚遊戲》許城泰等強敵，台上他提到正在和病魔奮鬥的父親，「爸！希望您在最後的時光能過得美好」；女配角則是《地獄公使》中關鍵角色「朴靜子」的金信祿；去年獲電影類男新人獎的具教煥，今再也以《D.P：逃兵追緝令》拿下電影類男新人，他說幽默表示「第2集中，我說過『哥是全新的風格』，因此獲得了新人獎」，女新人則是金慧峻憑《神探具景伊》的反派奪下，不忘感謝一起合作的李英愛。

電影部門，薛耿求在《王者製造：選戰之狐》演出一名不得志的政治家，繼《素媛》後再獲一座百想影帝。影后則由實力派演員李慧英以《在你面前》拿下；男女配角是《王者製造：選戰之狐》趙宇鎮和《奇蹟：給總統的一封信》李秀敬；新人獎則頒給了《熱血》李宏內和《大人們都不知道》李瑜美。