本土確診個案屢創新高，採檢的民眾也不斷增加。一名女網友表示，因為她和快篩陽性的朋友接觸，且隔天也出現了相關症狀，便立刻去醫院自費做PCR，不料結果竟是陰性，因此又去了其他醫院花錢篩檢，然而第二次篩檢後她竟收到前間醫院發來的陽性通知，讓她哭笑不得，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，上周五到朋友家過夜，隔天起床後得知其中一名朋友快篩陽性，才剛做完PCR回家，她便立刻返家等匡列通知。不料周日她開始出現頭痛、喉嚨痛等症狀，周一時症狀更嚴重，連聲音都沙啞了，警覺可能是確診，急忙用快篩篩檢，然而結果與她所想的不同，竟是陰性。

不死心的她趕忙跑去附近醫院做PCR，排隊後才得知當天公費快篩的名額沒了，只好改自費PCR，待篩檢流程結束便回家等結果，然而隔天檢驗結果出爐，竟又是陰性，讓她相當傻眼，決定下午去趟藥局買快篩試劑和消炎止痛藥。

原PO指出，買完快篩後她立刻回家篩檢，結果出現陽性，她便去另一間醫院排隊掛號做PCR，沒想到採檢完回到家後，她才收到昨天去採檢的醫院發來的簡訊，內容表示昨天採檢的結果是陽性，讓她無奈直呼，「我今天白花的時間跟金錢，還有在外面吹風排隊，到底是受什麼罪」。

原PO也更新貼文透露，事後衛生局打來詢問，為什麼要採檢兩次？她便將前因後果轉述一遍，對方聽完連忙安慰，「辛苦了，怎麼會有這樣的事」，讓她哭笑不得。

貼文一出，不少網友回應，「我記得前陣子就有篩檢報告誤植的新聞」、「這樣等於醫療量能有問題了吧」、「醫療體系和系統已經崩潰了，你不是第一個發生的」、「其實很多人都是這樣一波三折，因為要篩檢的量真的太大了，每個單位都不好受，政府變來變去，辛苦的都是百姓」。

不過也有人質疑，「為什麼不在家休息，要跑來跑去」、「通常頭痛喉嚨痛的時候，去看醫生拿藥，然後回家好好休息比較重要吧，擔心自己確診就順便通知一下最近接觸過的人，有必要拚命去確定自己是陽性嗎」。