《魷魚遊戲》奪戲劇類大賞。(圖／翻攝自韓網)

「第58屆百想藝術大賞」今(6日)晚盛大登場，分為電視、電影、話劇部門頒獎，視帝后出爐，由《衣袖紅鑲邊》李俊昊、《二十五，二十一》金泰梨奪下，而影帝后則由《王者製造：選戰之狐》薛耿求、《在你面前》李慧英獲得。

李俊昊打敗《魷魚遊戲》李政宰、《解讀惡人之心的人們》金南佶、《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《Tracer》任時完，奪下電視部門最佳男子演技獎，他坦言很想拿到這個獎，並哽咽感謝一路支持自己的工作人員、家人及粉絲。

另外，金泰梨奪得電視部門最佳女子演技獎，她完全沒想到能得獎，她講感言時又笑又哭，「《二十五，二十一》對我來說是很有意義的作品，是讓我變成更帥氣的人的作品，想對羅希度（角色名稱）說謝謝。」

而電影部門與電視部門的大賞，分別由《逃出摩加迪休》導演柳承完和紅遍全球的戲劇《魷魚遊戲》奪得，《魷魚遊戲》導演在講感言時，也透露正在寫第二季。

百想藝術大賞完整得獎名單：

【TV部門】

※戲劇類

大賞《魷魚遊戲》

最佳戲劇作品《D.P：逃兵追緝令》

最佳導演《魷魚遊戲》黃東赫

男子最優秀演技獎《衣袖紅鑲邊》李俊昊

女子最優秀演技獎《二十五，二十一》金泰梨

趙賢哲、金信祿奪戲劇類男女配角獎。(圖／翻攝自韓網)

最佳男配角獎《D.P：逃兵追緝令》趙賢哲

最佳女配角獎《地獄公使》金信祿

具教煥、金慧峻奪戲劇類新人獎。(圖／翻攝自韓網)

男子新人演技獎《D.P：逃兵追緝令》具教煥

女子新人演技獎《具景伊》金慧峻

最佳劇本獎《少年法庭》金玟錫

藝術獎(音樂)《魷魚遊戲》鄭宰日

最佳人氣獎 《衣袖紅鑲邊》李俊昊、《二十五，二十一》金泰梨

※綜藝類

最佳綜藝節目獎《Street Woman Fighter》

最佳男子藝能獎 李龍眞

最佳女子藝能獎獎 朱賢英

教育節目獎《紀錄片，國家代表》

【電影部門】

※電影類

大賞 《逃出摩加迪休》導演柳承完

最佳影片《逃出摩加迪休》

最佳導演《王者製造：選戰之狐》卞成賢

最佳新人導演《純屬浪漫》趙恩智

薛耿求、李慧英奪百想影帝后。(圖／翻攝自韓網)

最佳男主角《王者製造：選戰之狐》薛耿求

最佳女主角《在你面前》李慧英

趙宇振和李秀敬奪電影類男女配角。(圖／翻攝自韓網)

最佳男配角《王者製造：選戰之狐》趙宇振

最佳女配角《奇蹟：給總統的一封信》李秀敬

李瑜美奪電影類最佳女子新人。(圖／翻攝自韓網)

最佳男子新人《Hot Blooded》李洪耐

最佳女子新人《大人們不懂》李瑜美

最佳劇本《配對遊戲》