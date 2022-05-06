Fed、BoE升息，經濟學家警告，貨幣政策不是萬靈丹。（圖／翻攝央行臉書）

美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息2碼，並透露未來暫未考慮升息超過2碼的可能，以安撫投資人情緒。中央銀行今（6日）發文，指Fed和英格蘭銀行（Bank of England,BoE）分別升息2碼及1碼，以緩解通膨壓力，但經濟學家警告，貨幣政策不是萬靈丹，稍有不慎可能讓經濟硬著陸，帶來高失業和急速的經濟萎縮。

央行表示，Fed主席Jerome Powell強調，當前美國經濟足夠強勁，可以承受較為緊縮的貨幣政策，可望實現軟著陸（soft landing）。不過，央行採取緊縮行動並非易事，一不小心就可能讓經濟硬著陸（hard landing），帶來痛苦的高失業與急速的經濟萎縮。

回顧2013年那一波緊縮，Fed僅暗示其可能縮減購債，即引發全球金融市場的縮減恐慌（taper tantrum）。基於上次的經驗，Fed更為謹慎地向投資者傳達未來可能採取的行動。此外，BoE總裁Andrew Bailey則坦承，BoE的利率政策在對抗通膨與避免經濟步入衰退之間，正面臨著極大的挑戰。

面對近期主要經濟體央行的升息行動，若干新興經濟體央行已伴隨升息；例如巴西央行於本年5月4日升息四碼，印度央行則升息40個bp。新興經濟體之所以須配合升息，可歸因於先進經濟體央行（尤其是Fed）近期的升息行動，已引發全球資本移動的溢回效應（spillbacks），導致新興市場經濟體匯價面臨龐大貶值壓力。

國際間對資本自由移動與浮動匯率的思維，自全球金融危機以來已有很大改變。倫敦商學院（London Business School）教授Hélène Rey自2013年以來即一再指出，大國貨幣政策的影響力，會透過跨國資本移動波及其他國家，造成全球金融循環（global financial cycle），嚴重影響新興市場經濟體的貨幣、信用情勢；一國即使採浮動匯率也無法獲得貨幣政策自主性，新興市場經濟體如欲獲得貨幣政策自主性，就須對資本移動加以管理。

就連過去力主資本自由移動的IMF，近年態度亦大幅轉變，坦承過去誇大資本自由移動、浮動匯率制度的效益。本年3月21日，IMF發布「對資本移動自由化及管理的機構觀點」（Institutional View on the Liberalization and Management of Capital Flows）新指引，允許各會員國無須俟資本移動遽增（surge）成真，即可採取預防性措施，俾降低因突然資本外流而發生金融危機或嚴重衰退的風險。

IMF首席經濟學家升任第一副執行長Gita Gopinath指出，彈性匯率未必能保有貨幣政策自主性，以外匯干預與審慎政策因應外部衝擊，可讓貨幣政策聚焦於處理國內物價壓力。在若干新興與開發中經濟體，央行常因須回應外部衝擊而面臨艱難的政策選擇，當通膨預期難以制約，則貨幣政策喪失自主性；此時，外匯干預與資本管制可顯著改善政策抵換（policy tradeoffs）的難題，對於通膨預期制約不佳，以及對匯率與資本流量較為敏感的經濟體而言，更是如此。

央行援引經濟學人警告，Fed升息如過猛，恐招致經濟衰退，須妥為拿捏；另提醒央行應多關注控制通膨的核心職責，即使面對來自各界對央行高期待的壓力，例如要求處理不均、房價、氣候變遷等各種社會議題，但貨幣政策可不是萬靈丹，如以利率處理這些議題，更是大而不當（too blunt）的工具。此外，主要經濟學家咸認，面對此波由供給面衝擊所推升的高通膨，Fed等央行的工具箱其實並沒有可直接使力的工具。